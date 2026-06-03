Туроператор не будет сокращать перевозку AZUR air

После решения Росавиации временно вывести из эксплуатации три самолета AZUR air на туристическом рынке возник вопрос, придется ли корректировать летние программы, которые авиакомпания запланировала в интересах своих заказчиков. Среди крупных туроператоров партнер у AZUR air на лето-2026 фактически один – Fun&Sun. Как выяснил TourDom.ru, изменений в связи с выбытием трех самолетов там не планируют.

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«Программа полетов на AZUR air будет выполнена в запланированном объеме, так как она изначально была сверстана с учетом рекомендаций Росавиации», – подтвердили редакции в туроператорской компании.

Утром 3 июня AZUR air сообщила о выполнении плана корректирующих мероприятий, предписанных Росавиацией для снятия ограничений на срок действия сертификата эксплуатанта. В авиакомпании подчеркнули, что отмен рейсов из-за временного сокращения флота не планируется, а расписание сезона лето-2026 совместно с туроператорами изначально формировалось на шесть воздушных судов с учетом их резервирования.

В пресс-службе AZUR air в ответ на запрос «ТурДома» также уточнили, что международные рейсы продолжают выполнять три Boeing 767, два Boeing 757 в компоновке экономкласса и один Boeing 757 BlackJet.

Что касается выбывших самолетов, то официальной информации по ним нет. По данным Flightradar24, под ограничения Росавиации попали два Boeing 767 и один Boeing 757.

Интрига была связана прежде всего с тем, что AZUR air остается одним из важных перевозчиков в зарубежной программе Fun&Sun. После публикации решения Росавиации участники рынка пытались понять, хватит ли авиакомпании оставшегося флота для выполнения обязательств.

В комментариях к посту о ситуации с AZUR air читатели телеграм-канала «Крыша ТурДома» обращают внимание, что сокращение числа доступных бортов уменьшает резервные возможности перевозчика. А один из подписчиков написал, что его клиентам предложили поменять дату возврата из Антальи 16 июня из-за отмены рейса. В ответ на это в авиакомпании повторили: сокращения программы из-за выбытия самолетов нет, но возможны точечные изменения по согласованию с туроператором.

Это характерно для чартерных рейсов – их расписание может меняться из-за разных факторов, в том числе связанных со спросом.

По мнению одного из опрошенных TourDom.ru экспертов, потрясений ожидать точно не стоит – ведь требования Росавиации AZUR air выполнила, загрузка авиакомпании, конечно же, учтена и уже скорректирована ранее.