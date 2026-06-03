Туроператоры оценили шансы Wildberries «на захват» индустрии путешествий

Российская туротрасль не очень загружена, если WB будут продавать только свой продукт, то их точно ждет успех, сказал НСН Дмитрий Арутюнов.

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Если маркетплейс Wildberries, создав розничные точки под собственным туристическим брендом, будет продавать только свой продукт, то компанию явно ждет успех, сказал НСН генеральный директор «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов.

Руководитель направления WB Travel Тарас Демура рассказал на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) о том, что Wildberries планирует открыть розничные точки под собственным туристическим брендом. Арутюнов рассказал, в каком случае компанию ждет успех в турбизнесе.

«У них уже есть туроператор, есть отели в Турции и Египте. Логично теперь сделать сеть турагентств. Также речь шла о покупке ими перевозчика... Все зависит от позиционирования, от того, как они будут вести себя на рынке. Если они будут продавать только свой продукт, то их ждет успех. Если же они будут продавать продукты других туроператоров, то надо понимать, как это в итоге всё будет реализовано. Российская туротрасль не очень-то загружена, пока речи не идет о том, чтобы её как-то разгружать. Все туроператоры на российском рынке занимаются динамическим пакетированием. У всех туроператоров есть онлайн-система бронирования, где цена указана именно в моменте», — сказал собеседник НСН.

В 2026 году Wildberries впервые открыл собственные курортные отели под брендом WB Travel в Турции и Египте. Первый отель заработал в феврале в египетском Шарм-эль-Шейхе, в мае к нему прибавились четыре турецких объекта: в Кемере, Сиде и Аланье. На июль анонсировано открытие первого пятизвёздочного отеля в Аланье.

Стратегическим партнёром Wildberries в туристической сфере стал туроператор Fun&Sun. В 2025 году Wildberries заключил с Fun&Sun стратегическое партнёрство. На маркетплейсе уже представлены туры от Fun&Sun, включая направления за рубеж.

Ранее Ассоциация туроператоров России заявила, что прямых рейсов из РФ за рубеж летом 2026 года станет меньше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».