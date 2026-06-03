В Европе турагентства закрываются тысячами, а Испания бьет тревогу

Классические офлайн-турагентства в Европе переживают не просто кризис, а системный коллапс. За первые месяцы 2026 года в одной только Великобритании обанкротились 8 туристических компаний, включая Gold Crest Holidays, работавшую 30 лет. В Испании рост оборота агентств замедлился более чем вдвое, а число офисов стремительно сокращается, приближаясь к рекордам пандемии. В Греции продажи через традиционные агентства рухнули на 28%. Эксперты констатируют: офлайн-модель проигрывает онлайн-платформам и агрегаторам, а её место занимают независимые туристические консультанты и гибридные цифровые сервисы.

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Испания — маркер катастрофы

Обвал в испанском секторе розничных туристических продаж стал первым тревожным сигналом. По данным национальных ассоциаций, показатели занятости и количество открытых офисов в стране стремительно падают, приближаясь к мрачным рекордам эпохи пандемийных локдаунов. Рост оборота турагентств в Испании в январе 2026 года составил лишь 7,6%, тогда как в 2024 и 2025 годах аналогичные показатели достигали 13,7% и 14,4%. Рынок турагентств в Испании сокращается среднегодовыми темпами на 4,5% с 2019 года, и процесс только ускоряется.

Волна банкротств в Великобритании

Соединённое Королевство уже ощутило на себе всю тяжесть кризиса. За первые пять месяцев 2026 года обанкротились восемь туристических компаний. Среди них — 30-летняя Gold Crest Holidays, специализировавшаяся на пляжном отдыхе и городских турах. Ранее прекратили работу Tailor Made Travel, Travelpack, G Touring (бренд Gulliver’s Travel), Travel The World, The Big Journey Company, Pullman Travel и театральный туроперартор Theatre Travel Direct. Убытки туристов от мошенничества в сфере туризма только за 2024 год составили 11 млн фунтов стерлингов. По данным британского регулятора, количество компаний, потерявших лицензию ATOL (Air Travel Organiser’s Licence), выросло на 40% по сравнению с прошлым годом, а общая задолженность обанкротившихся турфирм превысила 50 млн фунтов.

Греция — первая жертва среди стран-конкурентов

Продажи через классические турагентства в Греции в марте обвалились на 28%. Это критический период, когда французы и немцы обычно планируют летние отпуска. Эксперты связывают падение не только с геополитикой (относительная близость к Ближневосточному конфликту), но и с тем, что туристы всё чаще предпочитают самостоятельное онлайн-бронирование через Booking.com, Expedia и другие платформы. Поисковый спрос французов на отдых в Турции упал на 45%, в Египте — на 38%, в Марокко — на 34%, на Кипре — на 32%, в Тунисе — на 29%. Это не просто падение интереса к одной стране, а разочарование в целой модели отдыха.

Цифры рынка онлайн-бронирований

Объем рынка онлайн-путешествий в Европе в 2025 году составил 103,78 млрд долларов. По прогнозам, к 2031 году он достигнет 171,26 млрд долларов, ежегодно прирастая на 7,9%. Доля онлайн-бронирований в мире уже в 2026 году достигнет 65%. Во Франции доля прямых онлайн-бронирований достигает 73%, в Великобритании — 59%. Пандемия приучила даже консервативных пенсионеров к самостоятельному онлайн-бронированию, и этот тренд необратим. Одновременно агрегаторы кэшбэка (Check24 и другие) оттягивают клиентов, предлагая скидки до 10% и удобство сравнения цен. Кэшбэк стал серьёзной угрозой для традиционных агентств, которые не могут конкурировать с такими условиями.

Что приходит на смену

Вопреки прогнозам о полном исчезновении, турагентства трансформируются. На смену классическим офлайн-агентам приходят независимые туристические консультанты и гибридные модели. В США насчитывается более 70 000 независимых консультантов. В Германии число мобильных туристических консультантов ежегодно удваивается. Эти профессионалы работают из дома, не привязаны к конкретному туроператору и предлагают клиентам наиболее подходящее решение. Низкие затраты (нет аренды офиса) и возможность работы из дома делают эту модель устойчивой.

В Великобритании на независимых консультантов уже приходится 20-30% всех продаж туристических услуг. Туроператоры, включая TUI и Dertour, признают, что агенты остаются ключевым звеном в управлении выбором туристов, но вынуждены адаптироваться к новым реалиям, вкладываясь в цифровизацию и поддержку удалённых партнёров.

Таким образом, Европа стоит на пороге новой эры в туризме: классические агентства умирают, уступая место гибким цифровым и консультационным моделям, и этот процесс уже необратим.

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