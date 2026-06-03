Шойгу прокомментировал сокращение туризма из РФ в Армении

Потери Армении от сокращения туризма из России могут в конечном счете составить до $1,5 млрд. Небольшие суммы, выделяемые Евросоюзом, по факту, на выгодные самим европейцам проекты, не смогут компенсировать эти потери, указал секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.

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