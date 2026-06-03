$73.3485.12

Шойгу: ЕС не сможет компенсировать потери Армении от сокращения туризма из РФ

ТАСС

Потери Армении от сокращения туризма из России могут в конечном счете составить до $1,5 млрд. Небольшие суммы, выделяемые Евросоюзом, по факту, на выгодные самим европейцам проекты, не смогут компенсировать эти потери, указал секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.

Шойгу прокомментировал сокращение туризма из РФ в Армении
© ТАСС
«Евросоюз может выделять небольшие суммы на выгодные ему проекты — например, €1,5 млн на развитие так называемых "независимых медиа", то есть на собственную пропаганду. Или, например, €2,2 млн на поддержку либерализации визового режима, что явно не компенсирует потери от сокращения туризма из России, которые могут составить до $1,5 млрд», — говорится в комментарии, распространенном пресс-службой СБ РФ.