Шойгу прокомментировал сокращение туризма из РФ в Армении

Шойгу: ЕС не сможет компенсировать потери Армении от сокращения туризма из РФ
Потери Армении от сокращения туризма из России могут в конечном счете составить до $1,5 млрд. Небольшие суммы, выделяемые Евросоюзом, по факту, на выгодные самим европейцам проекты, не смогут компенсировать эти потери, указал секретарь Совета безопасности (СБ) России Сергей Шойгу.
«Евросоюз может выделять небольшие суммы на выгодные ему проекты — например, €1,5 млн на развитие так называемых "независимых медиа", то есть на собственную пропаганду. Или, например, €2,2 млн на поддержку либерализации визового режима, что явно не компенсирует потери от сокращения туризма из России, которые могут составить до $1,5 млрд», — говорится в комментарии, распространенном пресс-службой СБ РФ.