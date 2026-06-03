В Альянсе турагентств объяснили возможное снижение цен на отдых в Турции

Вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян заявил, что турецкий туристический бизнес старается удерживать цены ниже российских, чтобы привлекать российских отдыхающих.

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В эфире радио «Комсомольская правда» он отметил, что Турция внимательно следит за ценовой политикой российских курортов.

Эксперт добавил, что на спрос также повлияла холодная весна на юге России, из-за которой Турция и Египет получили преимущество для поездок в мае и июне.

Ранее сообщалось, что турецкие отельеры готовы пойти на максимальное снижение цен на отдых на фоне падения спроса и растущей конкуренции.