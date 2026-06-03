Зарубежный отдых для россиян подешевел на 10%

Зарубежный отдых для россиян из-за крепкого рубля подешевел в среднем на 10% по сравнению с прошлым годом. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. И это даже несмотря на то, что топливо в мире подорожало больше чем на 10%. Но есть и другая сторона вопроса. Крепкий рубль сыграл против въездного туризма. И против внутреннего, потому что поехать в Египет или Турцию туристу теперь выгоднее, чем во многие российские отели.

Об этом Бизнес ФМ заявил вице-президент Альянса туристических агентств России, генеральный директор туристической сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян:

«Что случилось? Российские отели, железная дорога, авиакомпании, предприятия общественного питания продолжали успешно повышать цены на проживание, проезд и питание. Это один тренд — рост цен в рублях. Второй тренд — резкое укрепление курса рубля. Тоже, кстати, примерно на 15%. В итоге иностранные туристы видят, что цены в долларах и евро растут. Пример китайского туриста. Мы принимали несколько лет назад в том же Петербурге китайских туристов за 45 долларов в день, включая трехразовое питание, проживание и даже одну экскурсию. Сейчас мы это предлагаем уже за 100 долларов, прошло буквально пару-тройку лет, а китайские туристы не стали в долларах зарабатывать в 2,5 раза дороже. Естественно, мы сейчас видим, даже несмотря на безвиз с Китаем, китайский турпоток не растет, потому что мы стали дорогой страной для китайских туристов. Другие страны дают цены намного ниже. Та же Белоруссия. Что касается внутреннего туризма, приведу пример Грузии и Сочи. Пять звезд в Сочи с завтраком стоит фантастических 16-17 тысяч рублей, такой же отель в Батуми стоит 7 тысяч рублей, в два раза ниже. Естественно, мы видим рост по Грузии и падение по Сочи. Так на всех направлениях».

Что касается заявлений о том, что зарубежные туры за год подешевели примерно на 10%, это действительно так, но есть нюансы, говорят эксперты. Например, по Турции — в прошлом году в начале сезона отели завысили тарифы и потом их снижали. Снижение цены российский турист почувствует, только если речь о длинных поездках. Говорит основатель и гендиректор туроператора «Арт-тур» Дмитрий Арутюнов:

«За счет того, что мы получили более дорогой аэропортовый сбор, туры на короткий период не сильно дешевле. Если вы летите на две недели, разница заметна, потому что за две недели вы пользуетесь перелетом один раз, а за услуги отеля, за питание платите ежедневно. Если вы летите на уик-энд, это примерно та же самая стоимость, а может быть, и дороже».

Как ранее сообщала Ассоциация туроператоров, сильнее всего упали расценки на поездки в Таиланд и Китай — на 17% и 16% соответственно.