Туристы из Татарстана могут рассчитывать на рейсы в Пекин и Чэнду

Туристы из Татарстана могут рассчитывать на увеличение маршрутов в Китай. Власти республики ведут переговоры о запуске рейсов из Казани в Пекин и столицу провинции Сычуань – Чэнду. Такой новостью на сессии ПМЭФ-2026 поделилась глава агентства инвестиционного развития РТ Талия Минуллина.

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По ее словам, в настоящее время между Татарстаном и Китаем уже налажено стабильное авиасообщение. В частности, выполняются рейсы в Санью, ориентированные преимущественно на туристов, а также в Шанхай. Маршрут в крупнейший город КНР был запущен в преддверии подготовки к саммиту БРИКС, однако в дальнейшем оказался популярен у пассажиров из разных регионов Поволжья, не только самого Татарстана.

Она подчеркнула, что запуск новых прямых рейсов, включая возможное сообщение с Пекином и Чэнду, способен существенно усилить деловые контакты, поддержать развитие малого и среднего бизнеса, а также стимулировать туристическую активность между Татарстаном и Китаем.

На данный момент прямые регулярные рейсы из Казани в Шанхай выполняет авиакомпания China Eastern Airlines. Кроме того, «Аэрофлот» ставит чартеры по заказу туроператоров из столицы Татарстана в Санью.