Вход в Кельнский собор станет платным с 1 июля

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Билет для взрослых обойдется в 12 евро

С 1 июля посетителям Кельнского собора придется платить за вход. Руководство одной из самых известных достопримечательностей Германии установило стоимость билета на уровне 12 евро, сообщает Spiegel.

Для школьников старше 14 лет и студентов предусмотрен льготный тариф – 6 евро. Детей до 13 лет, людей с инвалидностью и сопровождающих их лиц будут по-прежнему пропускать бесплатно.

В соборе уточнили, что возможность поставить свечу и помолиться сохранится без оплаты. Для этого посетители смогут воспользоваться отдельным входом с северной стороны храма и пройти в специально выделенную часть здания.

Необходимость введения платы объясняют растущими расходами на содержание, охрану и эксплуатацию исторического памятника. О таких планах администрация собора впервые сообщила еще в марте.

По словам управляющего финансовыми вопросами собора Клеменса ван де Вена, уже 6 лет подряд расходы превышают доходы. Ежедневно на содержание здания требуется около 44 тыс. евро. Дефицит долгое время покрывали из резервов, однако сейчас эти средства практически исчерпаны.

Кельнский собор входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно принимает около 6 млн посетителей. Как отметил настоятель храма Гвидо Ассманн, подавляющее большинство гостей – туристы. По его оценке, их доля достигает 99%.