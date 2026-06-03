Туристам предлагают дешево слетать «Аэрофлотом» на Пхукет

Легкие на подъем туристы могут выгодно улететь в Таиланд на этой неделе. Низкие цены обнаружились в системах бронирования на перелеты «Аэрофлотом» сразу из нескольких городов.

Так, отдыхающим из Екатеринбурга предлагается отправиться из Кольцово 4 июля за 15,7 тыс. Вылет в 23:40, так что есть возможность не спеша собрать чемодан. В стоимость входит ручная кладь до 10 кг. Если ее не хватит, то перелет будет около 24,1 тыс.

Аналогичный шанс 4 июля за 15,8 тыс. есть и у туристов из Хабаровска. Но времени на сборы меньше – Airbus A330 вылетает уже в 06:50. Билеты по такой цене нужно искать у агрегаторов.

Возвращение домой будет стоить заметно дороже. Тем не менее round trip в пределах 50 тыс. можно найти. Например, в Екатеринбург будет дешевле всего вернуться 12 или 15 июня за 34,6 тыс. Такие цены есть на сайте нацперевозчика. В Хабаровск доступны билеты на 14 и 17 июня за 29,3 тыс. Эти варианты удастся найти как у авиакомпании, так и у посредников.

Появление предложений, столь привлекательных по цене, объясняется просто – один из туроператоров распродает места из своего блока незадолго до вылета. Аналогичным образом действует и авиакомпания, реализуя остаток билетов из своих прямых продаж. В этот период на курортном острове низкий сезон. Туристам необходимо иметь в виду, что в это время есть обильные осадки. Тем не менее отдохнуть можно вполне комфортно. Вдобавок ко всему отельеры в этот момент предлагают более приятные цены на размещение.