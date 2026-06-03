Кого туристам стоит особо опасаться на Бали

Представители индонезийских природоохранных организаций, в частности Coral Triangle Center, призвали туристов, отдыхающих на Бали, проявлять бдительность в воде. По их словам, реальную угрозу для купающихся представляют не акулы, а менее заметные, но смертельно опасные морские обитатели.

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Экологи подчеркнули, что серьёзные происшествия редки, однако для безопасности необходимо соблюдать элементарные правила. Главную опасность составляют ядовитые медузы, такие как кубомедузы и португальские кораблики. Их длинные щупальца могут жалить даже после того, как особь оказалась на берегу.

Особое внимание специалисты уделили синекольчатому осьминогу. Несмотря на крошечный размер (с мяч для гольфа), он является одним из самых ядовитых животных на Земле. Яркие голубые кольца появляются на его теле в качестве предупреждения об опасности.

Кроме того, в прибрежных водах обитают морские змеи и рыба-камень (бородавчатка), которая прекрасно маскируется под донный рельеф и обладает крайне токсичным ядом.

Ранее мы сообщали, как российским туристам избежать отравлений на Бали.