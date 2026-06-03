Туристка из Подмосковья заразилась лихорадкой денге в Южной Африке

У жительницы Подмосковья диагностировали лихорадку денге после путешествия по странам Южной Африки. По данным телеграм-канала Shot, это первый подобный случай, выявленный в регионе в 2026 году.

© tourdom.ru

Сообщается, что 38-летняя туристка из Химок в мае побывала в ЮАР, Замбии и Зимбабве. Во время поездки она посетила национальный парк Крюгера и водопад Виктория, где ее неоднократно кусали комары.

До возвращения в Россию 18 мая и несколько дней после этого женщина чувствовала себя нормально. Однако спустя несколько дней у нее появились слабость и высокая температура. Сначала состояние улучшилось, но затем симптомы вернулись: температура поднялась до 38,7 градуса, появились головная боль, ломота в теле и сыпь на руках и спине.

Прибывшие на вызов медики первоначально предположили малярию или гепатит. Однако результаты обследования показали, что причиной недомогания стала лихорадка денге.

Сейчас женщина проходит лечение. Лихорадка денге передается через укусы инфицированных комаров и распространена в тропических и субтропических странах. Специалисты рекомендуют туристам использовать репелленты и защитную одежду во время поездок в такие регионы.