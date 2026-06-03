Как туристическая милиция Сухума помогает гостям Абхазии

На знаменитой набережной Сухума можно встретить необычные патрули - юношей и девушек в белоснежных футболках с надписью "Туристическая милиция", форменных синих брюках и таких же бейсболках. Новое подразделение создали в рамках пилотного проекта МВД Абхазии. На службу взяли курсантов республиканской высшей школы милиции. Главная задача таких подвижных нарядов - обеспечение комфорта и безопасности отдыхающих. Но не только.

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О том, с какими запросами обращаются туристы и местные жители, чем "вооружены" гостеприимные стражи порядка, рассказал в интервью "Российской газете" начальник Высшей школы милиции при республиканском МВД полковник внутренних дел Игорь Базильский.

Игорь Александрович, на российском южном взморье туристическая полиция, можно сказать, уже привычка, а как возникла необходимость аналогичного эксперимента в Абхазии?

Игорь Базильский:

На самом деле наши курсанты всегда проходили подобную практику летом - помогали действующим сотрудникам милиции в обеспечении правопорядка на набережной Сухума, но в прошлом году руководство МВД Абхазии решило создать новое подразделение в тестовом режиме, чтобы понять его эффективность, и если опыт будет востребован, то его тиражируют в другие районы республики. Причина проста - ежегодно туристический поток в стране увеличивается и назрела необходимость в патрулях, которые будут нацелены на информационно-консультационную составляющую, помощь гостям. Да и самим отдыхающим куда приятнее видеть перед собой не офицеров с оружием и наручниками на боку, а коммуникабельных парня и девушку, которые легко подскажут ближайшие достопримечательности, где вкусно перекусить и многое другое. Набережную мы поделили на шесть маршрутов - от поворота на Маяк до Красного моста, и на каждом из них дежурили по два сотрудника туристической милиции, в дни масштабных праздников наряды усиливали до 25 человек. В случае необходимости курсанты могли незамедлительно вызвать оперативно-следственную группу (из спецсредств у них только рация), которая прибывает к любому объекту набережной в течение двух-трех минут.

В целом как оцениваете работу в минувшем высоком сезоне?

Игорь Базильский:

Вполне успешно, в том плане, что преступлений уголовного характера на участке мы не фиксировали - кражи либо какие-то хулиганства. Настолько высоко организована общественная безопасность. А так, наиболее частые ситуации, с которыми приходилось иметь дело, - потерявшиеся на отдыхе дети. Стоит малышу отойти на пару шагов, как его легко потерять из виду. Бывало, что и взрослые теряют друг друга на прогулке: одни оказываются в одной части набережной, друзья - в другой. Сотрудники туристической полиции передают информацию соседним нарядам и таким образом помогают потерявшимся воссоединиться. Порой приходилось вызывать такси для тех, кто перебрал с алкоголем (могли их даже довести до гостиницы, если рядом). Случалось, на пляже травмировался ребенок, и тогда связывались со скорой помощью или МЧС, ведь в таких стрессовых случаях, как правило, родители не сразу понимают, что делать, к тому же далеко не все приобретают местные сим-карты. Так что опыт положительный, и в будущем, вполне возможно, будет создано профильное подразделение в системе МВД для несения службы не только в столице, но и в других городах. Апробация туристических патрулей проходит в Сухуме, при этом популярными курортами считаются Пицунда, Гагра, Гудаута... Игорь Базильский: Да, начали со столицы, потому как в Сухум приезжают все. Не только на отдых. Здесь много исторических объектов, основной транспортный узел - ежедневно курсируют пассажирские поезда, летом из Сочи по морю ходит скоростная "Комета". В Гагрском и Гудаутском районах чуточку свои особенности - крупные пансионаты и пляжи расположены на огромных ведомственных территориях, с собственной охраной, взаимодействующей с милицией. Максимальные потоки людей стекаются также в Новый Афон, на озеро Рица, где сосредоточено множество общественных зон, поэтому появление туристических патрулей здесь будет не менее оправданно, чем на популярных курортах.

Можете назвать самые распространенные запросы туристов?

Игорь Базильский:

"Где самый лучший пляж в Абхазии?", "Как проехать к той или иной достопримечательности?". А когда слышат в ответ, что не надо никуда ехать, а достаточно перейти дорогу, то удивляются. Особенно жители мегаполисов, привыкшие к солидным расстояниям. У нас, наоборот, кварталы компактные, поэтому все знаковые объекты находятся в пешей доступности. Несколько лет назад в Абхазии ужесточили штрафы за нахождение вне пляжа в купальных костюмах и с обнаженным торсом.

Соблюдение дресс-кода отдыхающими тоже входит в поле зрения туристической милиции?

Игорь Базильский: На самом деле в прошлом году мы не сталкивались ни с одним инцидентом, связанным с дресс-кодом. Более того, собственники заведений разместили на входах таблички с рекомендациями по одежде посетителей. Гости к этому относятся спокойно, без агрессии, понимая, что это не ограничение, а просьба уважать местные традиции. Впрочем, и в советское время действовали этические нормы, запрещающие появление в столовых и других общественных местах на курорте в неглиже. В то же время в пляжных кафе - стилизованных бунгало у кромки моря, с шезлонгами, конечно, нет строгих правил.

Как комплектуете состав патрулей на набережной и проходят ли курсанты особую подготовку?

Игорь Базильский:

Обыкновенно патруль формируем в составе опытного старшекурсника и к нему приставляем юного напарника (после первого курса), то есть сержант и рядовой. Что касается учебной программы, то с туристической отраслью ребят на отдельных лекциях знакомит наш преподаватель, который совмещает должность председателя Профсоюза гидов-экскурсоводов Абхазии и в общем-то отлично знает, что волнует отдыхающих и на какие вопросы им придется отвечать.

Кстати

Высшая школа милиции МВД Абхазии берет свое начало в 1997 году, когда была создана Сухумская средняя специальная школа милиции, впоследствии преобразованная в Учебный центр МВД имени Героя Абхазии Виталия Смыра. Ежегодно на обучение принимают 30-35 человек, однако к выпуску доходят лишь самые целеустремленные ребята. К примеру, в этом году дипломы вручат десяти молодым офицерам. Для зачисления необходимо сдать экзамены по истории Абхазии и конституции республики, диктант и нормативы по физической подготовке.