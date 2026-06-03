Турецкие отели готовятся к максимальному снижению цен

Отельеры Турции готовы максимально снизить цены на отдых на фоне падения спроса и роста конкуренции со стороны других средиземноморских курортов. Об этом заявил отельер в Бодруме, член Ассоциации туроператоров Турции Нихат Юзбашы.

"Конкуренция усиливается, а туристы стали гораздо чувствительнее к ценам. Многие предприятия уже вынуждены пересматривать стоимость услуг. Мы сейчас обсуждаем максимальное снижение цен", - сказал он в разговоре с РИА Новости.

По словам Юзбашы, рост затрат оказывает давление на турецкий туристический сектор, в то время как Египет, Греция, Тунис и некоторые другие балканские страны предлагают путешественникам более привлекательный по стоимости отдых. Однако, добавил собеседник агентства, Турция по-прежнему имеет высокую конкурентоспособность за счет высокого уровня сервиса, развитой гостиничной инфраструктуры и большого опыта отрасли.

На результаты сезона могут заметно повлиять бронирования в последнюю минуту, региональная обстановка и колебания курсов валют. Многие участники рынка воздерживаются от окончательных прогнозов на сезон.

Как отметил Юзбашы, главная задача для гостиничного бизнеса сейчас - это сохранение качества услуг при контроле затрат.