Во сколько обойдутся туры в Анталью в июне

На некоторые даты в июне в системах бронирования можно найти выгодные предложения на отдых в Турции. В частности, стоимость туров с вылетом из Москвы 14–18 июня начинается от 110 тыс. руб. на двоих, или от 55 тыс. на человека.

Например, в такую сумму обойдется пакетный тур на 6 ночей (7 дней) с размещением в отеле Kleopatra Ada Hotel 4* в Аланье, расположенном в 100 м от моря. Питание организовано по системе all inclusive, вылет из Москвы – 18 июня. За те же деньги можно приобрести тур на двоих в Rios Latte Beach Hotel 4* в поселке Бельдиби. Отель находится в 250 м от пляжа, через дорогу.

Если рассматривать пятизвездочные гостиницы с хорошими отзывами (от 4,0 на «Турвизоре»), за 133 тыс. руб. доступен недельный отдых в Kirbiyik Resort Hotel в Аланье на первой береговой линии. Вылет из Шереметьево – 17 июня, туроператор – Coral Travel. За ту же сумму доступен недельный тур с размещением в Presa Di Finica 5* (Кемер), его предлагает Fun&Sun.

Популярные пятизвездочные отели высокого уровня обойдутся заметно дороже. Так, в Mirada Del Mar в поселке Гёйнюк (Кемер) с 18 июня можно провести неделю за 215 тыс. руб. на двоих (Coral Travel). Отдых в Belek Beach Resort на тот же срок стоит от 250 тыс. (предложение туроператора Библио-Глобус), вылет из Шереметьево также запланирован на 18-е число.

За 270 тыс. руб. предлагается турпакет в Dobedan Exclusive Hotel & Spa (бывший Alva Donna Exclusive) в Белеке. Такой вариант, есть, в частности, у туроператора Fun&Sun. Неделя в Liu Resorts в Сиде обойдется примерно в 300 тыс. руб., а в Nirvana Dolce Vita в Кемере (номер Club Room Forest View) – в 330 тыс.

Стоит отметить, что на ближайшие даты отдых в премиальных отелях стоит дороже. Например, недельное пребывание в Belek Beach Resort с вылетом из Москвы 7 июня можно забронировать минимум за 290 тыс. руб. на двоих. Отдых в Dobedan Exclusive Hotel с 6 июня обойдется от 310 тыс. руб., а в Nirvana Dolce Vita – от 360. Таким образом, при выборе тура с отправлением в середине месяца можно сэкономить до 16% по сравнению с вылетами в начале июня.

Ранее «ТурДом» писал о недорогих вариантах перелета в Стамбул из Сочи и из Москвы.