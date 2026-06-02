Турагенты жалуются на стоимость перелета в Анталью

Турагенты продолжают обсуждать последствия отмен рейсов Air Anka и Tailwind Airlines из регионов в Анталью. Вместе со своими туристами, которые решили сохранить наземное обслуживание и все-таки отправиться в отпуск, они вынуждены искать альтернативные варианты перелета в Турцию.

Жителям Саратова сегодня, например, предлагали round trip на прямых рейсах за 105 тыс. с багажом. Такие варианты были у Southwind 10–17 июня.

«Это как из моего Омска. В среднем 100 тыс. выходит туда-обратно, но это с оптимальными пересадками», – пишут подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома».

Несмотря на то, что многие говорят «дорого». Даже эти варианты заканчиваются. Альтернативой является перелет со стыковкой. Он, как правило, выгоднее.

«Коллеги из Саратова и Энгельса говорят, что их клиенты не отказываются от туров. И в Даламан, и в Анталью через Москву летят», – делятся информацией турагенты.

На этой неделе в системах бронирования попадаются варианты round trip в районе 70–80 тыс. На вторую половину июня есть варианты и подешевле. Стыковаться можно не только в Москве. Системы онлайн-бронирования просматривают также варианты через Сочи и, что крайне неудобно, через Санкт-Петербург.

Цифры на ценниках многим не нравятся. Впрочем, есть и альтернативное мнение: «А вы что рассчитывали в сезон дешевле 40–45 тыс. улететь из регионов?» Судя по опросу в телеграм-канале «Крыша ТурДома», большинство к таким ценникам относятся крайне негативно.

Ранее TourDom.ru писал, что отмена Air Anka обернулась для туристов доплатами за новые билеты в Анталью.