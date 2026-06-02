Туристы из РФ побили рекорд на любимом курорте богачей

Россияне побили рекорд по турпотоку с начала 2026 года на любимом курорте богачей — Сейшельских островах. Об этом Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Национального бюро статистики.

Всего в период с 1 января по 24 мая 2026 года Сейшелы посетили 21 миллион российских туристов, они составили 15 процентов от общего въездного турпотока. России удалось обогнать Германию, из которой на острова приехала 18,1 тысячи отдыхающих, а также Францию, откуда на Сейшелы прибыли 15,4 тысячи человек. На четвертом и пятом месте расположились Италия и Великобритания.

Уточняется, что впервые россияне стали лидерами по числу туристов в 2021 году. Спрос на курорт со стороны соотечественников продолжает расти — в годовом выражении он составил плюс 13,9 процента.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о росте российского турпотока на Сейшельские острова. Он также подчеркнул, что есть перспективы увеличения этого количества туристов.