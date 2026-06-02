Бирюзовые озера и шоколадные холмы: зачем россиянам ехать на Филиппины

Филиппины и Россия намерены расширить авиасообщение между странами, сообщили СМИ. Насколько востребовано это направление для путешествий и что можно посмотреть на островах, разбиралась Москва 24.

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"Дружелюбное государство"

Фото: Москва 24

Филиппины и Россия планируют организовать прямое авиасообщение между Иркутском, Новосибирском и Владивостоком с Манилой и Себу, сообщил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

Он добавил, что такие рейсы имеют важное значение. В прошлом году уже стартовали чартерные перелеты из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай – главную туристическую точку Филиппин.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Дмитрий Горин отметил в беседе с Москвой 24, что страны Юго-Восточной Азии входят в число лидеров по спросу у туристов из РФ. Если задуманное будет реализовано, рейсы будут востребованы.

"Граждане России могут посещать Филиппины с туристическими целями без визы на срок до 30 дней. Для въезда потребуется загранпаспорт, действующий не менее шести месяцев с даты предполагаемой поездки, а также наличие билетов на въезд и выезд. Кроме того, необходимо оформить QR-код, содержащий информацию о путешественнике, через приложение или сайт etravel.gov.ph. Регистрация должна быть завершена в течение 72 часов (трех дней) до прибытия на Филиппины: слишком ранняя подача может сделать код недействительным".

Эксперт уточнил, что отказов во въезде на территорию Филиппин без объяснения причин в организованном сегменте путешествий не зафиксировано. Однако любая страна вправе наложить такой запрет при отсутствии документов, подтверждающих статус пребывания.

Горин подчеркнул, что, отправляясь на отдых, особенно если поездка организована самостоятельно, туристу необходимо иметь медицинскую страховку. Поскольку в стране есть различные виды активного отдыха, включая дайвинг, снорклинг и другие активности, полис должен быть расширенным и покрывать многие риски.

"При организованном путешествии такой документ оформляется туркомпанией автоматически, при самостоятельной – онлайн на сайте страховых компаний до начала поездки. Точную цену полиса можно рассчитать с помощью онлайн-калькуляторов, указав параметры поездки и возраст туристов. При аренде машины или байка стоит оформить специальную страховку на месте", – рассказал он.

Эксперт предупредил, что всем туристам важно взять с собой российские лекарства: сорбенты, антигистаминные, а также средства, которые могут потребоваться при хронических заболеваниях. На них стоит иметь рецепт от врача, кроме того, все препараты должны быть в фабричной упаковке.

"Также, посещая любую страну, следует изучать ее историю, культуру и традиции. Филиппины – очень открытое и дружелюбное государство, экономика которого в основном живет за счет туризма, и у отечественных путешественников не возникает трудностей в коммуникации", – отметил специалист.

Горин подчеркнул, что при планировании поездки важно иметь запас наличных либо использовать зарубежную карту, так как российские в стране не работают. Также следует сделать копии документов на случай утери паспорта, плюс рекомендуется скачать мобильное приложение МИД "Зарубежный помощник", которое позволит быть на связи и получать пуш-уведомления от ведомства в случае каких-либо предупреждений, заключил Горин.

Бирюзовая вода и раскидистые пальмы

Фото: Москва 24

Тревел-эксперт Игорь Синельников отметил в беседе с Москвой 24, что из столицы путь на Филиппины, как правило, пролегает с пересадкой в Китае: около 8 часов придется лететь до Пекина, затем длительная стыковка в местном аэропорту (около 10 часов), потом еще 5 часов до Манилы. Далее отдыхающим нужно добраться до туристической локации, поскольку место прилета не является курортным.

В итоге на все передвижения может уйти около суток, а цена билета экономкласса в одну сторону из Москвы с пересадками варьируется от 30 000 до 40 000 рублей, предупредил специалист.

"Отель среднего сегмента с завтраком может обойтись в 3 500–4 000 рублей в сутки на двоих. У воды можно арендовать целый дом за 6 000 рублей даже с завтраком. На самом популярном острове Боракай стоимость жилья может достигать 25 000–30 000 рублей в сутки и выше, но там и сервис выше".

По мнению Синельникова, главная достопримечательность Филиппин – остров Боракай с Белым пляжем (White Beach), который тянется почти на 4 километра. Среди его особенностей: мелкий белый песок, не нагревающийся на солнце благодаря коралловому происхождению, прозрачная вода, кажущаяся ярко-бирюзовой, раскидистые пальмы и прибрежные кафе с отелями.

Остров Сибу способен привлечь туристов местом, где прикормлены китовые акулы, с которыми получится безопасно поплавать. А остров Бохол знаменит шоколадными холмами – геологическими структурами конической формы, меняющими цвет с зеленого на коричневый в засушливый сезон (примерно март-апрель), рассказал эксперт.

"Холмы состоят из известняка и кораллов, которые были частью морского дна около 2 миллионов лет назад. Там же обитают филиппинские тарсиеры (долгопяты) – одни из самых маленьких приматов в мире, размером с кулак. Они находятся под угрозой исчезновения, но в заповеднике в городе Корелья местные заботятся о них. И посетители должны соблюдать тишину и не использовать вспышку", – пояснил специалист.

Синельников подчеркнул, что также на Филиппинах популярен остров Корон с нетронутой природой, бирюзовыми озерами, известняковыми скалами и очень чистой водой. Главная достопримечательность – озеро Каянган, спрятанное среди высоких скал, со смотровой площадкой, с которой открывается вид на идеально голубую гладь воды.

"Ориентироваться при выборе времени поездки нужно на сезон дождей, который начинается в мае и полностью заканчивается в октябре. С середины июля по октябрь – сезон тайфунов, пик которых приходится на август и сентябрь. Поэтому самое идеальное время для путешествий – с декабря по апрель. Летом можно поехать, только если туриста не смущает дискомфорт от осадков. В благоприятную погоду климат комфортный, температура держится около 30 градусов. Важно брать средства от комаров. Обязательных прививок для въезда на Филиппины из России не требуется".

По словам эксперта, желающие арендовать байк должны будут заплатить около 500 рублей за день, а также потратить на бензин еще примерно 200–400 рублей. При этом путешественникам не стоит забывать о страховке. Также специалист рекомендовал заказывать байк через отель или по отзывам.

"Еда довольно дешевая: даже в аэропорту Манилы можно поесть на 600–700 рублей. Хороший ужин на двоих будет стоить около 1 200 рублей. Дорогих ресторанов практически нет, кроме пятизвездочных резортов", – уточнил Синельников.

Также специалист отметил, что кухня на Филиппинах простая, вкусная и понятная российскому туристу: популярное местное блюдо – лечон (свинина), можно найти и том ям – в зависимости от места, он может быть как обычным, так и очень острым.

Цены на достопримечательности и развлечения бюджетные: в среднем 100–300 рублей за вход, например на шоколадные холмы или в заповедник, заключил эксперт.