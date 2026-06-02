Россиянам стали реже отказывать в выдаче шенгенских виз

В 2025 году доля отказов российским туристам в выдаче шенгенских виз снизилась до 6,3%, сообщает Lenta.ru со ссылкой на данные Еврокомиссии.

В сообщении уточняется, что ранее, в 2025 году, доля отказов в выдаче шенгенских виз составляла 7,4%, теперь она составляет 6,3%. В 2025 году было выдано больше 10 миллионов разрешений на въезд, что больше на 3%, чем в 2024 году, но меньше 15 миллионов виз, выданных в допандемийное время в 2019 году.

Помимо этого, РФ вошла в топ стран с наибольшим количеством заявок на получение шенгенской визы в 2025 году, было подано 679 тысяч заявлений: Россию в числе заявок опередил Китай, Турция и Индия, а в пятерку также вошло Марокко.