Отмена Air Anka обернулась для туристов доплатами за новые билеты в Анталью

Туристам, чьи рейсы Air Anka из Минеральных Вод в Анталью были отменены, туроператор предложил либо сохранить наземное обслуживание, либо оформить полный возврат средств за тур. Однако для некоторых путешественников самостоятельная покупка билетов не выглядит приемлемым решением: новые перелеты зачастую стоят значительно дороже, а необходимая доплата для семьи оказывается существенной.

«Мы приобрели тур на четверых – двоих взрослых и двоих детей – с вылетом из Минвод 10 июня и возвращением 19-го, – рассказал редакции TourDom.ru Михаил. – После отмены рейсов туроператор предложил вернуть стоимость авиаперевозки – 108 тыс. руб., сохранив “наземку”».

По словам туриста, для приобретения новых билетов ему придется доплатить как минимум 60 тыс. руб.

«Единственный подходящий для нас вариант на четверых – рейсы “Уральских авиалиний” за 168 тыс. руб.», – пояснил он.

Михаил добавил, что готов увеличить расходы на перелет не более чем на 20 тыс. руб. При этом он рассматривает возможность изменить даты поездки и вылететь из другого города - Краснодара или Москвы. Однако турагент, по его словам, подобных вариантов пока не предложил.

В туроператоре Anex, который предлагал туры с перелетом Air Anka из Минеральных Вод, сообщили редакции «ТурДома», что продолжают прорабатывать варианты перевозки туристов из этого города.

«По Сочи ситуация уже ясна: туристов в Анталью будет доставлять авиакомпания AZUR air, – отметила заместитель генерального директора Яна Муромова. – Нам нужно еще немного времени». Другой туроператор – «Интурист» – на момент публикации материала не ответил на запрос редакции.

«ТурДом» проверил доступные варианты перевозки на даты с 10 по 19 июня. В частности, перелет из Минвод в Анталью рейсами Southwind Airlines с багажом стоит от 63 тыс. руб. Для семьи из четырех человек общая стоимость составит 252 тыс. Более экономичным решением может стать комбинация прямых рейсов «Уральских авиалиний» в Анталью и Southwind Airlines на обратном пути. Такой вариант обойдется примерно в 39 тыс. руб. на пассажира, или в 156 тыс. на семью. В этом случае доплата составит 48 тыс. руб.