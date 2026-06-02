Цистерну Базилику в Стамбуле закрыли для посетителей

Доступ посетителей в одну из самых популярных достопримечательностей Стамбула – Цистерну Базилику – временно ограничили. Как сообщает издание Yeni Yasam, объект передали из ведения городской мэрии Генеральному управлению вакфов.

По данным издания, доступ в музей закрыли 2 июня в 10:00. В этот момент у входа уже находились туристы, ожидавшие своей очереди. Предполагается, что Цистерна останется недоступной до тех пор, пока новое ведомство не организует собственную систему продажи билетов.

Генеральное управление вакфов относится к Министерству культуры и туризма Турции и отвечает за управление объектами, принадлежащими исламским благотворительным фондам.

Спор вокруг принадлежности Цистерны Базилики продолжается с начала апреля. Тогда стало известно о передаче объекта из муниципальной собственности под управление вакфов. В мэрии Стамбула заявили, что решение приняли без судебного постановления и официального уведомления, после чего обратились в суд.

В мае 8-й административный суд Стамбула временно приостановил передачу достопримечательности и выселение представителей городской администрации. Однако позднее это решение отменили. 2 июня судебные приставы уведомили мэрию о необходимости освободить объект. При этом городские власти утверждают, что разбирательство еще не завершено.

Цистерна Базилика считается одной из главных туристических достопримечательностей Стамбула. Масштабную реставрацию памятника завершили в 2022 году за счет городского бюджета. Ранее Генеральному управлению вакфов уже передали ряд других знаковых объектов города, включая Галатскую башню и дворец Адиле Султан.