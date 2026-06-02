Как изменилось число туристов, путешествующих за рубеж

Число туристов, путешествующих за рубеж, выросло примерно на 2% в первом квартале текущего года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года. Об этом говорится в пресс-релизе Всемирной туристской организации ООН (ВТООН).

По ее информации, "в первом квартале 2026 года международные поездки совершили приблизительно 307 млн туристов", что примерно на 6 млн больше, чем за указанный период прошлого года.

"Хотя в начале года наблюдался в целом устойчивый спрос на туристические услуги, конфликт на Ближнем Востоке повлиял на результаты за март", - отметили в организации.

Как сообщали ранее в ВТООН, в 2025 году было зарегистрировано 1,52 млрд путешественников, побывавших за границей. Экспортные доходы, полученные благодаря мировому туризму, достигли в прошлом году рекордных $2,2 трлн.