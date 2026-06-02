Россияне смогут летать на Кипр через Казахстан

У российских туристов появился еще один удобный вариант перелета на Кипр. Казахстанская авиакомпания Air Astana открыла прямые рейсы в Ларнаку сразу из двух городов страны, сообщили в Комитете гражданской авиации Министерства транспорта Казахстана.

С 2 июня перевозчик начал выполнять рейсы по маршруту Астана – Ларнака. С 4 июня к ним добавятся перелеты из Алматы.

По каждому из направлений самолеты будут летать два раза в неделю. Для выполнения рейсов Air Astana задействует дальнемагистральные лайнеры Airbus A321LR.

Новый маршрут может заинтересовать и россиян, поскольку Казахстан остается одним из популярных транзитных пунктов для поездок за рубеж. Через Астану и Алматы выполняются рейсы из многих российских городов.

В Минтрансе Казахстана рассчитывают, что запуск прямого авиасообщения будет способствовать развитию туристических и деловых связей между двумя странами.