В каких странах самый высокий риск потерять деньги

Самый высокий риск потерять деньги — в странах с большим разрывом в уровне жизни между местными жителями и туристами, заявил турагент Дмитрий Арутюнов.

«В четырёхзвёздочном отеле в Люксембурге, где персонал получает хорошую зарплату, риск ниже, чем в пятизвёздочном отеле на Мальдивах, где население намного беднее. Там местные жители зарабатывают немного, но наблюдают за жизнью богатых людей, поэтому соблазнов для сотрудников отелей больше», — рассказал он 360.ru.

Российские туристы чаще других возят с собой наличные. Чтобы не потерять деньги, эксперт советует брать минимум купюр, использовать депозит отеля или банковские карты. Это избавит от необходимости везти валюту: так человек не будет представлять интереса для злоумышленников.

