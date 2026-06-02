Между Россией и Китаем выполняются 280 авиарейсов в неделю

Российские и китайские авиакомпании сейчас выполняют 280 рейсов в неделю между двумя странами. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, 125 еженедельных рейсов приходится на российских перевозчиков, еще 155 выполняют авиакомпании Китая.

Министр отметил, что после отмены визовых ограничений для групповых туристов авиаперевозки между странами продолжают активно расти. В зависимости от направления прирост составляет от 20 до 40%.

Положительную динамику подтверждает и статистика пассажиропотока. В первом квартале 2026 года объем перевозок между Россией и Китаем увеличился почти на 46% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.