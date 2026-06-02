Три авиакомпании готовы летать из России в Саудовскую Аравию

Российские авиакомпании рассматривают возможность запуска рейсов в Саудовскую Аравию на фоне вступления в силу соглашения о безвизовом режиме. Об этом в сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

По его словам, в настоящее время регулярное сообщение по маршруту Москва – Джидда обеспечивает саудовская Flyadeal. В ближайшее время к направлению может присоединиться «Азимут», который планирует выполнять рейсы из Махачкалы. Кроме того, о готовности выйти на линию заявили Red Wings и Utair. Перевозчики ожидают получения необходимых разрешений от саудовских авиационных властей.

Параллельно «Аэрофлот» направил заявку на выполнение регулярных рейсов между Москвой и Эр-Риядом с частотой до 7 раз в неделю.

В то же время авиакомпании Саудовской Аравии пока не спешат восстанавливать присутствие на российском рынке. Так, Flynas планирует вернуться к полетам в Москву не ранее начала осени: с 1 сентября из Джидды и с 2 сентября – из Эр-Рияда. В системе бронирования национального перевозчика Saudia ближайший прямой рейс в российскую столицу указан на конец октября.

Соглашение о взаимной отмене визовых требований между Россией и Саудовской Аравией вступило в силу 11 мая. Документ предусматривает возможность безвизового пребывания граждан сроком до 90 дней в течение года, включая туристические, деловые и частные поездки.