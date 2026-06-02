Пенсионер опоздал на рейс и отсудил у туроператора почти 100 тысяч рублей

Брянский областной суд взыскал с туроператора почти 100 тыс. руб. в пользу пенсионера, который опоздал на рейс в Тунис из-за пробок на дороге. Об этом сообщили в пресс-службе судов региона.

Как следует из материалов дела, житель Брянской области приобрел для семьи туристическую путевку в Тунис стоимостью 232 тыс. руб. До московского аэропорта Внуково путешественники направились на личном автомобиле, однако по дороге столкнулись с серьезными пробками. В результате семья не успела пройти регистрацию, а рейс вылетел без них.

После срыва поездки мужчина обратился к туроператору с требованием вернуть уплаченные средства, однако получил отказ. Тогда он подал иск в суд, настаивая на возврате полной стоимости тура, выплате компенсации морального вреда и штрафа за нарушение сроков возврата денег. Представители туроператора возражали против требований, указывая, что ответственность за опоздание лежит на самом клиенте. Компания была готова вернуть лишь около 49 тыс. руб. за вычетом понесенных расходов.

Первоначально районный суд частично удовлетворил иск. С учетом ранее перечисленных средств размер дополнительной выплаты составил около 3,4 тыс. руб. Кроме того, истцу присудили 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и 4,2 тыс. руб. штрафа.

Не согласившись с таким решением, пенсионер обжаловал его в апелляционной инстанции. В жалобе он указал, что туроператор не представил доказательств фактически понесенных затрат, на которые ссылался при расчете суммы возврата.

Брянский областной суд поддержал доводы заявителя и пересмотрел размер выплат. В результате с компании «Гранд-Экспресс» постановлено взыскать 41,4 тыс. руб., а также штраф в размере 48,1 тыс. руб.. Компенсация морального вреда в сумме 5 тыс. руб. оставлена без изменений.