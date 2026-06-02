Казахстан планирует развивать туризм на Байконуре

Власти Байконура намерены развивать туристическое направление совместно с Казахстаном и увеличить число гостей за счет однодневных поездок из Кызылординской области. Об этом сообщил глава городской администрации Константин Бусыгин.

По его словам, недавно для Байконура утвердили единый подход к организации туристической деятельности, который должен упростить развитие отрасли. В первую очередь речь идет о привлечении путешественников из ближайших регионов Казахстана.

Одним из основных источников турпотока может стать Кызылорда, расположенная примерно в 240 км от Байконура. Население города составляет около 500 тыс. человек, а дорога на автобусе занимает около четырех часов.

Туристам предлагают экскурсии по городу и посещение местных достопримечательностей, включая музей под открытым небом, где собраны образцы космической техники.

Интерес к Байконуру постепенно повышается. Если в 2024 году город посетили около 5,2 тыс. человек, то в 2025-м число гостей увеличилось до 7,6 тыс.

Однако дальнейшему росту мешают инфраструктурные ограничения. По словам Бусыгина, одной из главных проблем остается отсутствие регулярного авиасообщения. Кроме того, в городе не хватает мест для размещения туристов.

Глава администрации отметил, что запуск новых авиарейсов мог бы существенно увеличить поток путешественников. В этом случае власти готовы заранее резервировать гостиницы под туристические группы.

Байконур остается одним из самых необычных туристических направлений на постсоветском пространстве. Город и космодром арендуются Россией у Казахстана до 2050 года. Именно отсюда в 1961-м стартовал первый в истории пилотируемый космический полет Юрия Гагарина, а сегодня туристы могут посещать музеи, стартовые комплексы и наблюдать за запусками ракет.