Президент Сербии опроверг сообщения о возможной отмене безвиза для россиян

Президент Сербии Александр Вучич опроверг появившиеся ранее сообщения о возможном введении визового режима для граждан России в эфире телеканала Prva.

«Такого решения не будет. Если кто-то его примет, оно сразу будет отменено», – подчеркнул сербский лидер.

Он также рассказал, что после публикаций в СМИ связался со спикером парламента Аной Брнабич, чтобы уточнить ситуацию. По его словам, никаких решений или голосований по этому вопросу не проводилось.

Поводом для обсуждения стали заявления главы комитета сербского парламента по вопросам диаспоры и сербов региона Драгана Станоевича. В интервью он сообщил, что возможность введения виз для россиян якобы обсуждается в рамках переговоров о вступлении Сербии в Евросоюз.

Однако сам же Станоевич при этом отмечал, что Сербия пока далека как от вступления в ЕС, так и от отмены безвизового режима с Россией.

После появления этих сообщений пресс секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва будет внимательно следить за ситуацией и в случае необходимости примет зеркальные меры.

Безвизовый режим между Россией и Сербией действует уже много лет. Сейчас россияне могут находиться в стране без визы до 30 дней. Сербия остается одним из самых популярных европейских направлений у российских туристов благодаря прямым авиарейсам, отсутствию визовых формальностей и удобным стыковкам через Белград в другие страны Европы.