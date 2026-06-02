Выдача шенгенских мультивиз россиянам сократилась на 21%

Государства Шенгенской зоны в 2025 году выдали россиянам около 175 тысяч многократных въездных виз, что на 21,5% меньше, чем годом ранее. При этом общий процент отказов российским заявителям снизился до 6,3% (в 2024 году этот показатель составлял 7,4%). Таковы данные Еврокомиссии.

Россия вместе с Китаем и Турцией вошла в пятерку стран - лидеров по числу поданных на шенгенские визы заявлений: от российских граждан поступило 679 тысяч обращений. Примерно 630 тысяч россиян получили визы - это почти на 17% больше, чем в 2024 году, когда была одобрена 541 тысяча заявок, пишет РБК.

Всего в прошлом году странами Шенгена было выдано свыше 10 миллионов виз, что на 3% больше показателя 2024 года. Однако по сравнению с допандемийным периодом количество поданных заявок от всех третьих стран существенно снизилось: почти 12 миллионов в 2025-м против 17 миллионов в 2019-м.

Что касается отказов, в Еврокомиссии подчеркнули, что их общая доля практически не изменилась по сравнению с 2024 годом и составила около 14,8%. Но по отдельным странам были зафиксированы значительные "колебания": помимо россиян, реже отказывать стали также гражданам Алжира (31% против 35%) и Эфиопии (34% против 36,1%).

В то же время чаще отказы стали получать заявители из Кабо-Верде (21,4% против 13,4%), Демократической Республики Конго (40,1% против 29,9%), а также Сенегала и Бурунди.