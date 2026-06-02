В Казахстане планируют увеличивать однодневный туризм в Байконур

Администрация города Байконура планирует совместно с Казахстаном (в частности с Кызылординской областью) увеличивать однодневный туризм в город. Об этом в интервью ТАСС сообщил глава администрации города Константин Бусыгин.

"Сейчас с казахстанской стороны увеличился турпоток, и он будет только расти, потому что мы сейчас приняли новое решение, постановление по Байконуру, - единый подход по туристической деятельности. Казахстанцы будут увеличивать однодневный туризм в город. От нас примерно в 240 км находится большой город Кызылорда с почти 500 тыс. населением, на автобусе добираться около 4 часов. Оттуда как раз прибывают однодневные туристы, которые могут прогуляться по Байконуру, например, посетить Музей под открытым небом, куда также приезжал [гендиректор Роскосмоса] Дмитрий Баканов", - поделился он.

За год турпоток в Байконур увеличился почти на 2,5 тыс. человек: общее число гостей города в 2024 г. составило 5,2 тыс. человек, в 2025 году - 7,6 тыс. человек. Несмотря на постоянное увеличение турпотока, ограничениями в данном вопросе выступают отсутствие регулярного авиасообщения и ограниченное количество мест в гостиницах Байконура.