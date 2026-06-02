«Аэрофлот» продолжит летать на Сейшелы

«Аэрофлот» сохранит регулярные рейсы на Сейшельские острова в летнем расписании, сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Полетная программа стартует 8 июля. Рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A350 с тремя классами обслуживания: эконом, комфорт и бизнес. Продажа билетов уже открыта.

Рейсы между Москвой и Сейшелами запланированы дважды в неделю: вылеты из Шереметьево – по средам и субботам, обратные рейсы из аэропорта Маэ – в те же дни.

В авиакомпании отметили, что включение летних рейсов стало новым элементом сезонного расписания. Ранее направление обслуживалось преимущественно в осенне-зимний и весенний периоды.

Перспективы запуска круглогодичного авиасообщения обсуждались на Первом международном транспортно-логистическом форуме с участием министра транспорта, гражданской авиации и морских портов Сейшельских островов Вероник Лапорт. Представители страны попросили «Аэрофлот» усилиться на этом направлении, добавить количество рейсов на осень и зиму или продлить программу на летний сезон.