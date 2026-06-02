Выяснено, сколько стоил самый дорогой тур в мае

Самый дорогой тур в мае 2026 года был продан за 3,1 млн рублей, на втором месте оказалось путешествие на Мальдивы за 1,6 млн рублей Об этом сообщили ТАСС в сервисе планирования индивидуальных путешествий Onlinetours Premium.

"Самым дорогим туром месяца стала поездка в Турцию стоимостью 3,14 млн рублей. На втором месте - Мальдивы (1,6 млн рублей), на третьем - Вьетнам (1,44 млн рублей) Также в мае был забронирован тур в Австралию за 1,05 млн рублей", - говорится в сообщении.

По данным компании, лидером по объему бронирований остается Турция со средним чеком 229,6 тыс. рублей На втором месте - Египет (194,2 тыс. рублей), на третьем - Россия (52,3 тыс. рублей) Вьетнам (220,1 тыс. рублей) и Таиланд (174,6 тыс. рублей) замыкают пятерку. Средний чек по всем направлениям в мае составил 196,7 тыс. рублей.

По сравнению с апрелем структура спроса не изменилась: Турция и Египет остаются главными направлениями, Вьетнам и Таиланд сохраняют позиции, а Мальдивы по-прежнему входят в топ премиальных поездок, рассказали эксперты.