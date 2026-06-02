«Подошвы начинают плавиться». Турист описал самое жаркое место в России

Тревел-блогер Алексей Жирухин побывал в самом жарком месте в России и описал его фразой «подошвы кроссовок начинают плавиться». Его мнение появилось в личном блоге «Путешествия со смыслом» на платформе «Дзен».

В материале речь идет о селе Утта в Калмыкии, где летом 2010 года был зафиксирован абсолютный температурный максимум за всю историю метеонаблюдений в стране — плюс 45,4 градуса.

«Здесь понимаешь: спрятаться от солнца негде. Ни лесов, ни гор. Только горизонт и раскаленное марево», — объяснил автор.

Россиянин рассказал, что дома в Утте строятся из силикатного кирпича или ракушечника, которые почти не проводит тепло. Водопровода в селе нет, а в колодцах вода соленая и горькая. Поэтому местные пьют лишь привозную воду.

«Один рейс ЗИЛа обходится семье в 800 рублей. В месяц нужно минимум три таких машины. Люди здесь буквально высчитывают каждый литр», — добавил автор.

Ранее Жирухин пообщался со знакомым немцем, который после 40 лет жизни в Германии продал дачу под Мюнхеном и переехал в Россию. Он пояснил, что Алекс устал от многочисленных запретов и ограничений в ФРГ.