В аэропорту Пхукета заработает автоматический паспортный контроль

Система автоматического паспортного контроля (Automated Border Control, ABC) начнет работу в аэропорту Пхукета с 13 июня. Электронные ворота установлены в зоне вылета международного терминала и предназначены для ускорения прохождения пограничных процедур. Об этом сообщили в Иммиграционной службе авиагавани.

© tourdom.ru

«Мы хотели бы проинформировать пассажиров, что автоматизированные пункты паспортного контроля официально откроются 13 июня 2026 года в зоне международных вылетов», – говорится в заявлении ведомства.

Там также добавили, что правила использования новых гейтов полностью соответствуют требованиям, существующим в аэропортах Бангкока – Суварнабхуми и Дон Муанг, где применяется аналогичное решение.

Для прохождения через ABC пассажир должен иметь биометрический паспорт, действующий не менее 180 дней, и быть не ниже 120 см. Габариты багажа не должны превышать 120 см. Беременные женщины к использованию терминалов не допускаются. Во время проверки необходимо снять очки, головные уборы и защитные медицинские маски.

В Иммиграционном бюро напомнили, что при автоматической проверке отметка в паспорт не ставится, однако пересечение границы считается полностью законным и фиксируется в системе.

О постепенном внедрении новой технологии TourDom.ru писал в апреле. Ожидается, что она позволит ускорить прохождение паспортного контроля, сократить очереди и вывести сервис на уровень международных стандартов.

Одновременно в международном терминале продолжается модернизация зоны контроля прибывающих пассажиров. Работы продлятся до 9 июля и также связаны с началом работы системы.