Anex аннулирует туры из Саратова и Волгограда, планировавшиеся на Air Anka

Продолжаем следить за ситуацией в Саратове. Напомним, оттуда планировались полеты Air Anka и Tailwind Airlines в Анталью, но обе программы были прекращены 26 мая из-за отсутствия допуска Росавиации.

Fun&Sun ситуацию в этом городе пока не комментирует. А Anex сообщил об изменении планов:

«К сожалению, программу из Саратова и Волгограда с вылетами на Air Anke снимаем – пока нет альтернативы по перевозке. Кого можем, пересаживаем на Southwind. Остальным аннулируем туры с полным возвратом либо предлагаем замену», – сообщили представители туроператора.

На его официальном сайте можно приобрести билеты и на рейсы авиакомпании Southwind.

«Данная программа была изначально, но отправить этими самолетами всех пассажиров с отмененных рейсов Air Anka мы не можем», – пояснили в Anex.

Туристы расстроены: из Саратова осталось всего 2 вылета в неделю:

«Для города с агломерацией почти 1,5 млн человек это пшик».

Надеяться, что рейсов станет больше, не приходится: полетная программа согласовывается в федеральных ведомствах заранее. Ближайший вылет на Анталийское побережье намечен на 3 июня. Правда, на эту дату осталось всего одно свободное место по цене 54 тыс. руб с багажом. На 6 июня (следующий рейс) билетов больше, но и цена выше – 58,3 тыс. в одну сторону. Для сравнения: из соседнего Волгограда улететь на тот же курорт в июне можно за 18,6 тыс. руб.

А вот на август можно купить дешевле, чем 2 дня назад: в субботу, 30 мая, билет на 12 августа из Антальи в Саратов с багажом в системах бронирования предлагался за 43,7 тыс. руб., а сегодня – за 39,3 тыс. (все цены проверяли в 19:20 мск).

Впрочем, туристов такая экономия не впечатляет: по их мнению перелет стоит слишком дорого, а рейсов очень мало: