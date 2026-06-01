Таиланд запускает мобильное приложение для путешественников

С 1 октября Таиланд запускает мобильное приложение THIM для оформления цифровых карт прибытия — это должно сэкономить время на паспортном контроле. Однако туроператоры предупреждают: в пилотном режиме возможны сбои, поэтому путешественникам советуют не полагаться только на приложение и иметь при себе подтверждение из старой системы. Россиян ждут и другие перемены: с мая безвизовый срок пребывания в королевстве сокращён с 60 до 30 дней.

Иммиграционное бюро Таиланда анонсировало полноценный запуск мобильного приложения THIM (Thailand Immigration Management System) с 1 октября 2026 года. Оно призвано заменить громоздкий процесс заполнения бумажных миграционных карт и даже облегчить использование действующей цифровой системы TDAC.

Программу создали в сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS) и Digital Identity Co. Ltd. — приложение позволяет отсканировать паспорт, создать многократно используемый профиль и оформить карту прибытия за несколько минут. На паспортном контроле достаточно предъявить загранпаспорт: инспектор увидит данные прямо в своей системе, а предъявлять QR-код не потребуется.

Чего ждать туристам из России

Приложение THIM поддерживает четыре языка, включая русский. Создав профиль один раз, путешественник сможет при следующих поездках обновлять лишь даты и номер рейса, а не вводить заново все 20 полей. Это особенно удобно для тех, кто прилетает в Таиланд регулярно.

Однако туроператоры предупреждают: до 1 октября система работает в тестовом режиме, и единой базы между новым приложением и старым сайтом TDAC пока нет. Эксперты советуют до официального запуска по-прежнему оформлять карту через сайт и сохранять QR-код, а приложение использовать лишь как дополнительный инструмент.

Другие важные изменения для россиян

В мае 2026 года правительство Таиланда официально сократило безвизовый срок пребывания для граждан 93 стран, включая Россию, с 60 до 30 дней. Новые правила вступили в силу после публикации в Королевском вестнике — теперь россияне могут находиться в стране без визы не более месяца. Эта мера направлена на борьбу с нелегальной трудовой миграцией и использованием безвизового режима для постоянного проживания.

Что будет дальше

Власти Таиланда планируют превратить THIM в «суперапп» для всех иностранцев. В перспективе через приложение можно будет записываться на приём в иммиграционные органы, продлевать визы, оформлять 90-дневные уведомления для экспатов и получать цифровые сертификаты о проживании. Ожидается, что новая система поможет справиться с прогнозируемым турпотоком около 30 млн человек в 2026 году.

Но зато в Таиланде полностью отменили дневной запрет на продажу алкоголя.

