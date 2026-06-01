Россия и Филиппины запустят дополнительные прямые рейсы

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Филиппины и Россия рассматривают возможность расширения географии прямого авиасообщения. Об этом заявил посол Филиппин в РФ Игорь Байлен.

"Авиакомпания S7 хочет запустить прямые рейсы между Иркутском, Новосибирском, Владивостоком с Манилой и Себу" - сказал он на открытии выставки, посвященной 50-летию со дня установления дипотношений между Россией и Филиппинами.

В связи с этим посол подчеркнул, что "очень важно, что между странами есть прямое авиасообщение". "В прошлом году начались чартерные рейсы из Иркутска и Хабаровска на остров Боракай - нашу главную точку для туризма", - добавил Байлен.