Туристка вернулась из отпуска с 55 чемоданами и сбила с толку пограничников

Отдохнувшая в Германии туристка сбила с толку пограничников на немецко-швейцарском пропускном пункте — она привезла с собой десятки сумок. Об этом стало известно Bild.

31 мая неподалеку от коммуны Тайнген таможенники остановили автомобиль и фургон с доставкой. Жительница Швейцарии объяснила, что вернулась из отпуска со своим багажом, и выгрузила перед сотрудниками надзорного ведомства 55 чемоданов, большинство из которых были на колесиках.

Работники погранперехода просканировали весь багаж женщины и не обнаружили ничего подозрительного.

«В них находились различные личные вещи, принадлежащие путешественнице. Возражений не было», — отметил представитель Федерального управления таможенной и пограничной безопасности.

Уточняется, что путешествовать с таким количеством вещей не запрещено. Любой житель Швейцарии может ввозить личные вещи без пошлины при условии, что они были взяты с собой при выезде из страны.

