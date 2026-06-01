Бесплатная питьевая вода станет доступна во всех аэропортах Турции, соответствующую инициативу реализует Министерство транспорта и инфраструктуры страны в рамках программы по повышению комфорта пассажиров.

Как сообщили в ведомстве, проект планируется распространить на все 58 воздушных гаваней Турции. Решение связано с многочисленными жалобами как местных жителей, так и иностранных туристов на высокую стоимость бутилированной воды в терминалах. В кафе и автоматах цены на нее, по данным министерства, варьируются в диапазоне от 2 до 6 евро.

Вместо точечной установки инфраструктуры фонтанчики распределяют по основным пассажирским маршрутам внутри аэропортов. Их размещают в зонах регистрации, досмотра, ожидания рейсов, а также в секторах прилета и вылета.

Часть объектов уже оснащена новой системой, бесплатная вода доступна в 14 воздушных гаванях. Еще в 32 продолжается внедрение: ведутся закупки, производство и монтаж оборудования.

В перспективе власти планируют расширять сеть точек доступа в наиболее загруженных аэропортах, увеличивая их количество в зависимости от пассажиропотока.