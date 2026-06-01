Отдыхавшие в Риме россияне установили абсолютный рекорд

Названо самое дорогое зарубежное путешествие россиян в мае — соотечественники отдохнули в Риме (Италия) за 3,4 миллиона рублей. Об этом РИА Новости рассказали в сервисе OneTwoTrip.

«Абсолютным рекордсменом мая стал Рим. За девять ночей в итальянской столице двое путешественников заплатили 3,4 миллиона рублей. В стоимость проживания в отеле были включены завтраки», — рассказали в компании.

На втором месте — тур россиян в Алма-Ату (Казахстан). Поездка на семь дней обошлась двум туристам в 1,3 миллиона рублей. В стоимость также входили завтраки.

На последнем месте в тройке самых дорогих путешествий россиян в мае расположился Нью-Йорк (США). Отдыхающие заплатили за шесть ночей в отеле без питания 1,1 миллиона рублей. Также в миллион рублей обошлась поездка на Мальдивы для троих гостей с ребенком. При этом гостиница предлагала за эту сумму двухразовое питание.

Ранее сообщалось, что россияне начали чаще путешествовать и проводить отпуск в своей стране в 2026 году. При этом Турция остается самым популярным зарубежным направлением, но даже она проигрывает в спросе Краснодарскому краю