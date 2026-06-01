Рейсы Air Anka отменены, но туры с ними все еще продают

Рейсы турецкого перевозчика Air Anka остаются в расписаниях аэропортов и доступны для бронирования на агрегаторах, несмотря на то, что еще на прошлой неделе стало известно: программа авиакомпании по перевозке туристов в Анталью из ряда российских городов этим летом выполняться не будет.

© tourdom.ru

На ситуацию обратили внимание подписчики телеграм-канала «Крыша ТурДома». По словам одной из читательниц, туры с перелетом Air Anka по-прежнему предлагаются из Уфы на вылеты в конце июня. Аналогичная ситуация наблюдается в Самаре и Челябинске. Корреспондент TourDom.ru убедился: рейсы авиакомпании в Анталью из этих городов по-прежнему значатся в сезонных расписаниях аэропортов вплоть до конца октября.

В туроператоре «Интурист» редакции пояснили, что туристам не стоит беспокоиться: для отмененной программы предусмотрена техническая замена перевозчика.

«Поменяют везде», — сообщили в компании.

По части направлений, например, из Самары, Уфы, Нижнего Новгорода и Челябинска, перевозку возьмет на себя Corendon Airlines. На других маршрутах рейсы будет выполнять Southwind Airlines.

«Даты дальние, сейчас оперативно меняют то, что на ближайшие дни. Но и до конца июня дело дойдет», – добавила представитель туроператора Дарья Домостроева.

При этом обновления пока не везде отражены в системах бронирования и аэропортовых расписаниях, что может вводить туристов в заблуждение относительно фактического перевозчика.

Редакция TourDom.ru также направила запрос туроператору Anex с предложением уточнить, какие авиакомпании заменят Air Anka на рейсах в Турцию из Уфы, Челябинска, Астрахани и других городов. В настоящее время туры Anex с перелетом на рейсах Air Anka также остаются доступными для бронирования.

Напомним, проблемы с программой турецкой авиакомпании возникли после того, как она не получила разрешения на выполнение новых рейсов в Россию после 25 мая. В Росавиации пояснили, что дополнительные временные допуски выдавались перевозчику только до этой даты, а дальнейшие заявки не были согласованы с турецкими авиационными властями. При этом в ведомстве подчеркнули, что дефицита перевозки между Россией и Турцией на рынке нет. Сейчас туроператоры пересаживают туристов на самолеты других авиакомпаний, среди них – Turkish Airlines, Pegasus, «Уральские авиалинии» и другие.