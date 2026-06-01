В Дубай снова летают полные самолеты

Сегодня утром россияне отправились в Дубай первым рейсом «Аэрофлота» после более чем двухмесячного перерыва. Полеты в ОАЭ авиакомпания приостановила в марте на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке. До конца июня перевозчик планирует выполнять рейсы ежедневно, а с июля увеличить частоту до двух вылетов в сутки.

Рейс SU520 Москва – Дубай вылетел из Шереметьево по расписанию – в 07:05. Прибытие в аэропорт Дубая ожидается в 14:30 по местному времени. Обратный рейс запланирован на 16:15 с прибытием в Москву около 22:00.

Судя по данным бронирования, спрос на направление остается высоким. Практически все места на первом рейсе были заняты. На завтрашний вылет на сайте авиакомпании в продаже оставалось лишь одно место в бизнес-классе стоимостью от 267,4 тыс. руб. Билетов в экономический класс не было. Сложно найти места и на ближайшие даты возвращения. Например, перелет туда и обратно 2–7 июня обойдется минимум в 421,1 тыс. руб.

Более доступные варианты есть во второй половине месяца. Так, перелет Москва – Дубай – Москва на рейсах «Аэрофлота» с 21 по 28 июня стоит от 55,8 тыс. руб. с багажом. На те же даты билетные агрегаторы предлагают рейсы зарубежных перевозчиков: от 46,6 тыс. руб. у Air Arabia, примерно от 50 тыс. руб. у flydubai и от 64,5 тыс. руб. у Emirates.

Возобновление рейсов происходит на фоне сохраняющихся рекомендаций российских властей воздержаться от поездок в ОАЭ. Ранее в ответ на запрос TourDom.ru в МИД РФ сообщили, что решение об их отмене пока не принято.

Таким образом, сложилась парадоксальная ситуация: регулярное авиасообщение фактически восстановлено, самолеты отправляются с высокой загрузкой, туристы продолжают летать в ОАЭ самостоятельно, однако туроператоры по-прежнему ограничены в возможности продавать туры на направлении. Именно этот вопрос сейчас вызывает все большее недоумение у участников туристического рынка.