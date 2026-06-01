Спрос на рейсы между Россией и КНДР продолжает расти

Загрузка авиарейсов между Россией и КНДР остается высокой, а интерес к поездкам в страну постепенно увеличивается. Об этом сообщил глава Минприроды и сопредседатель межправительственной комиссии РФ и Северной Кореи Александр Козлов.

По его словам, сейчас особенно востребованы рейсы из Пхеньяна в Москву. Власти рассчитывают, что по мере развития туристических программ будет расти и число пассажиров на маршруте.

Козлов напомнил, что прямое авиасообщение между российской столицей и столицей КНДР возобновилось только летом 2025 года, поэтому пока рано делать окончательные выводы о дальнейшем расширении маршрутной сети.

В частности, вопрос запуска прямых рейсов в курортный город Вонсан пока остается на стадии оценки. По словам министра, для принятия такого решения необходимо проанализировать результаты как минимум нескольких туристических сезонов. Сейчас регулярные перелеты между Владивостоком и Пхеньяном также выполняет северокорейская авиакомпания Air Koryo.

В последние годы Россия и КНДР активно развивают транспортные связи. Помимо авиасообщения, стороны восстановили железнодорожное сообщение и обсуждают новые туристические маршруты. Особый интерес вызывает курортная зона Вонсан на восточном побережье Северной Кореи, которую власти страны рассматривают как один из будущих центров международного туризма.