У россиян на Мальдивах забирают деньги и ценные вещи в последний день отдыха

Несколько россиян пострадали во время отдыха на острове Хуравали на Мальдивах. Их обворовали в последний день перед вылетом домой. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в Telegram-канале Shot.

— Серия краж у российских туристов на Мальдивах: у наших отдыхающих забирают деньги и ценные вещи в последний день путешествия, чтобы те не успели обратиться в полицию, — говорится в публикации.

По неподтвержденным данным, у пары, прилетевшей на острова из Москвы, украли камеру, на которую они снимали свое путешествие. Инцидент произошел в пятизвездочном отеле.

Во втором случае пострадали другие туристы из России. Из их номера кто-то украл три тысячи долларов. Деньги предназначались для оплаты билетов на родину. По словам россиян, персонал отеля вместо помощи лишь посмеялся над ними.

Ранее стало известно о росте краж у российских туристов на юге Вьетнама. Инциденты произошли в отелях, аэропортах, а также на пляжах и в других общественных местах. Туристы пожаловались на бездействие местных правоохранителей.