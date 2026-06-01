В Сербии начались дискуссии об отмене безвиза для россиян

В Сербии начались дискуссии о возможной отмене безвизового режима для граждан России. Как сообщают «Известия», этот вопрос рассматривается в рамках обязательств Белграда по приведению визовой политики в соответствие с требованиями Евросоюза.

По данным издания, власти страны обсуждают различные варианты дальнейшей синхронизации правил въезда с европейскими нормами. При этом окончательное решение пока не принято.

Сейчас россияне могут находиться в Сербии без визы до 30 дней. Такой порядок действует с 2009 года, он сделал страну одним из самых популярных направлений на Балканах для самостоятельных путешествий, зимовок и деловых поездок.

В случае отмены безвизового режима поездки в Сербию для россиян могут заметно усложниться. Кроме того, это способно повлиять на пассажиропоток авиакомпании Air Serbia, которая остается одним из немногих европейских перевозчиков, сохранивших прямое авиасообщение с Россией.

Белград также играет важную роль как транзитный пункт для россиян, направляющихся в страны Европы и Северной Америки. Благодаря прямым рейсам из России и широкой международной маршрутной сети Air Serbia многие путешественники используют сербскую столицу для пересадок.

По данным, приведенным «Известиями», в 2024 году Сербию посетили около 174 тыс. российских туристов. Одновременно продолжает расти и встречный поток: число поездок граждан Сербии в Россию за прошлый год увеличилось на 6%.

Ранее Сербия уже начала постепенно менять визовую политику, отменив безвизовый режим для ряда государств, включая Кубу, а также введя визы для граждан Катара, Кувейта, Монголии и Омана.