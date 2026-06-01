В США пилоты развернули самолет из-за названия bluetooth-устройства одного из пассажиров, пишет Daily Mail.

Самолет авиакомпании United Airlines, следовавший из Нью-Йорка в испанскую Пальма-де-Майорку вылетел вечером, но спустя три с половиной часа был вынужден вернуться обратно в аэропорт отправления.

Причиной стало bluetooth-устройство одного из пассажиров, которое отображалось в списке доступных подключений под названием «Bomb». Бортпроводники дважды просили всех отключить Bluetooth, однако сеть продолжала оставаться активной.

В итоге командир экипажа решил не рисковать и вернулся в аэропорт вылета. После посадки всех 190 пассажиров и 12 членов экипажа эвакуировали. Самолет обследовали полицейские с кинологами, а пассажиров повторно проверили службы безопасности.

Позже выяснилось, что источником тревоги оказался фитнес-браслет Fitbit, принадлежавший 16-летнему подростку. Никакой угрозы на борту не было.

После завершения проверки самолет вылетел в Испанию повторно уже с новым экипажем.