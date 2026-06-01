«Ад, где нет места человеку». Тревел-блогер описал поездку на поезде в Индии

Путешествующий по миру тревел-блогер Тим, ирландец с русско-армянскими корнями, проехался в сидячем вагоне поезда в Индии и описал опыт фразой «ад, где нет места человеку». Своими впечатлениями он поделился в личном блоге «В погоне за необычным» на платформе .

Автор публикации рассказал, что, как только поезд коснулся перрона, внутри «началась бойня». Здоровые мужчины стали запрыгивать в вагон еще до полной остановки, расталкивая локтями всех, кто слабее.

«Кто не умеет работать кулаками — тот стоит. Женщины, дети, старики — их словно не существует, если рядом нет сильного мужчины, готового захватить пространство», — ужаснулся он.

Путешественник добавил, что в его вагоне ехала пожилая женщина на костылях, которой пришлось стоять час, пока вокруг сидели здоровые мужчины, уткнувшиеся в телефоны. Когда она потеряла сознание и рухнула на пол, никто не отреагировал — ее просто прислонили к сиденью, чтобы она не мешала проходу. Позже пассажирка пришла в себя и так и осталась сидеть на полу.

«Никакого сострадания. Никакой иерархии ценностей, где старый или слабый имеет право на помощь. Только закон джунглей, прикрытый обрывками цивилизации. Мы едем в Индию за духовностью? За просветлением? Ха», — возмутился Тим.

По его словам, в этой стране нет духовности, а есть «бесконечная, изматывающая борьба за клочок пространства».

Ранее этот же тревел-блогер случайно стал свидетелем предсвадебного ритуала в Индии и описал его фразой «никакого алкоголя, никаких стриптизерш». Он признался, что увидел в происходящем больше достоинства, чем в большинстве мальчишников, на которых был.