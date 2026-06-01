«Когда получили анализы, были в шоке». Блогерша описала последствия поездки в Азию

Российская тревел-блогерша побывала в Таиланде и рассказала о неприятных последствиях поездки в эту страну Азии. Своей историей она поделилась в личном блоге «Увидеть своими глазами» на платформе «Дзен».

Автор публикации призналась, что через несколько месяцев после путешествия у ее мужа подскочила температура и начался сухой кашель, а позже появилась сыпь на теле и опухла нога. Врачи не смогли сразу поставить диагноз и отправили россиянина к инфекционисту, который назначил проверку на паразитов.

«Стандартный метод поиска глистов в кале ничего не показал. А когда мы получили результаты анализа крови на антигены, то были в шоке: "положительно" стояло напротив шести видов гельминтов из десяти в списке», — такими фразами описала произошедшее соотечественница.

По ее словам, некоторых паразитов можно подхватить в Азии, употребив в пищу недостаточно прожаренное мясо, плохо вымытые фрукты или зелень. Другие же обитают только в тропиках и проникают в организм будущего хозяина изощренным способом — через кожу при контакте с зараженной водой. Потом они поселяются в кровеносных сосудах человека, достигают зрелости и начинают метать яйца по всему организму, вызывая воспаление.

Чтобы избежать опасности, путешественница посоветовала другим туристам, собирающимся в Таиланд, никогда не купаться в стоячих или медленно текущих пресных водоемах, не есть сырую, вяленую, слабосоленую или маринованную пресноводную рыбу даже в фирменных салатах, а также не ходить босиком по влажной земле, траве, тенистым лесным тропам и рисовым полям.

«Наша история еще не закончилась, но надеюсь, что все будет хорошо. Страшно представить, сколько людей привозят из Таиланда, Вьетнама, Лаоса или Камбоджи невидимых попутчиков и годами лечат аллергию, легочные заболевания и артрит неясного генеза. Ведь врачи далеко не всегда видят в этих симптомах тропических паразитов», — заключила автор.

Ранее у россиянина, который провел отпуск в Таиланде, нашли под кожей мигрирующую личинку. По мнению врача, он мог попасть в организм мужчины из песка на пляже.