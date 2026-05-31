МИД РФ объяснил, почему туры в ОАЭ все еще под запретом

Турагенты в профильных чатах интересуются, стоит ли начинать снова продвигать и продавать туры в ОАЭ. Тем более что «Аэрофлот» возобновляет 1 июня прямое сообщение с Дубаем, а у некоторых туроператоров предложения уже появились даже на июнь. Некоторые рассуждают так: если нацперевозчик завтра полетит, наверное можно предлагать.

Однако торопиться «возрождать» направление не стоит: МИД РФ не собирается в ближайшее время отозвать свои рекомендации не посещать государства Персидского залива с туристической целью. Это следует из официального ответа ведомства на запрос редакции TourDom.ru. Приводим его полностью:

«Внимательно отслеживаем динамику военно-политической ситуации в регионе – она остается крайне напряженной. Вблизи Ирана по-прежнему сосредоточена мощная группировка ВС США, осуществляется блокада иранских портов. Тегеран предупреждает об ответных “жестких мерах”. Продолжаются инциденты в Ормузском проливе, удары БПЛА и ракет по объектам критической инфраструктуры, в том числе ОАЭ (4 и 17 мая) и Саудовской Аравии (17 мая). Сохраняется опасность возобновления масштабных боевых действий, что чревато перекрытием воздушного пространства, в результате которого российские туристы и транзитные пассажиры могут вновь оказаться заблокированными. В таких условиях отмена рекомендаций в отношении рисков поездок в туристических целях в государства Персидского залива была бы преждевременной – с учетом угроз для наших туристов и транзитных пассажиров».

Напомним, МИД РФ опубликовал сообщение, в котором рекомендовал россиянам временно отказаться от посещения ряда стран Ближнего Востока, 3 марта в связи с обострением в регионе военного конфликта. Следом Минэкономразвития рекомендовало туроператорам и турагентам «приостановить продвижение и реализацию туристских продуктов, а также отдельных туристских услуг в указанные страны Ближнего Востока до нормализации обстановки; в обязательном порядке информировать российских туристов, заключивших или планирующих заключить договоры о реализации туристских продуктов в указанные страны, о текущей ситуации в них, порядке изменения или расторжения договора в соответствии со ст. 14 Закона № 132-ФЗ».