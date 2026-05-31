Российские туристы попали в морскую ловушку на Бали

Российским туристам пришлось провести очень тревожную ночь на одном из популярных пляжей Бали. Молодая пара решила организовать себе романтический вечер на Паданг-Паданг (район Улувату) – там снимали фильм «Ешь, молись, люби» с Джулией Робертс. Местечко уединенное и скрытое от глаз – пляж расположен в небольшой бухте среди покрытых джунглями утесов. К нему можно попасть, лишь спустившись по лестнице и пройдя через тоннель среди камней.

© tourdom.ru

Собираясь встретить закат, 22-летняя девушка и ее 23-летний спутник не заметили, что начался прилив. Вода быстро перекрыла путь к выходу, и парочка оказалась «зажата» между скалами и наступающим морем.

Туристы сначала попытались выбраться самостоятельно, но безуспешно. Им ничего не оставалось, как забраться на скользкие камни и отправить сообщение с просьбой о помощи через соцсети. На место прибыли спасатели, полиция и сотрудники береговой охраны.

Из-за темноты и сильных волн операция затянулась: только около двух часов ночи команде из полутора десятков человек удалось поднять ребят наверх, используя альпинистское снаряжение. Оба отделались легким испугом, да молодой человек получил несколько ссадин. От госпитализации россияне отказались.

Отметим, что пляж Паданг-Паданг считается одним из самых живописных на Бали, но местные власти регулярно напоминают туристам об опасности приливов, которые могут быстро затопить этот райский уголок.

Ранее TourDom.ru писал, что в Индонезии ждут наплыва россиян на Бали после сокращения безвиза в Таиланде.